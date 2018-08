Angola : la centrale thermique de Belém apporte 50 MW supplémentaires à la province de Huambo

(Agence Ecofin) - En Angola, le président João Lourenço a procédé à l’inauguration d’une centrale thermique de 50 MW dans la province de Huambo. La centrale de Belém, composée de deux turbines de 25 MW de capacité chacune, a un coût de mise en place de 325 millions $, selon Angola Press.

La production de cette centrale permettra d’alimenter en électricité, les 100 000 habitants des villes de Huambo et de Caála. Elle vient renforcer la capacité électrique de la province de Huambo qui jusque-là, avait deux sources d’énergie. Il s’agit de la centrale hydroélectrique de Ngove et de la centrale thermique de Benfica qui ont des productions respectives de 20 MW et 30 MW.

L’entrée en service de la centrale de Belém permettra à la province de satisfaire 90% des besoins de la ville de Huambo, rapporte le média.

Gwladys Johnson Akinocho