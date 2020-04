Burkina Faso : le gouvernement prévoit une augmentation de la capacité de la centrale thermique de Komsilga (90 MW)

(Agence Ecofin) - Au Burkina Faso, le gouvernement prévoit une extension de 50 MW de la puissance de la centrale thermique de Komsilga. L’achèvement des travaux permettra de faire passer la plus grande centrale du pays à une capacité de 140 MW. Cette annonce a été faite par Bachir Ismaël Ouédraogo, le ministre burkinabé de l’Énergie lors d’une visite sur le site de la centrale.

« La centrale de Komsilga est notre plus grande (infrastructure électrique ndlr) avec plus de 90 MW. C’est une centrale qui joue un rôle important dans l’approvisionnement en électricité au Burkina Faso. Les mois de mars, avril, mai et juin sont des mois un peu difficiles pour nous. C’est à ce moment que nous avons le pic de demande au Burkina. Il était de bon ton que je puisse venir encourager les équipes qui sont ici, qui sont au four et au moulin », a déclaré le ministre.

Actuellement, seuls 40 % des 20 millions de Burkinabés ont accès à l’électricité. Le pays importe 54 % de sa consommation depuis la Côte d’Ivoire et le Ghana.

Gwladys Johnson Akinocho

