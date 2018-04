Nigeria : la compagnie locale Onose Tbea Energy implante une centrale à gaz de 400 MW à Ekrokpe

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, la compagnie électrique locale Onose Tbea Energy construira une centrale à gaz de 400 MW à Ekrokpe, près d’Ekrejegbe dans le district d’Ughelli South. L’infrastructure, dont les travaux ont déjà été lancés, devrait fournir ses premiers mégawatts d’énergie, d’ici 18 mois, selon Natural Gas World, et sa capacité pourrait être étendue par la suite.

« Le gouvernement nigérian peine encore à produire l’énergie nécessaire pour son développement et pour l’amélioration du cadre de vie de ses populations. Mais nous sommes confiants qu’avec le secteur privé, nous pourrons faire face plus sereinement à ce défi et que ces capacités si indispensables pourront être mises en place dans un futur proche », a affirmé Ifeanyi Okowa (photo), le gouverneur de l’Etat du Delta qui abrite l’infrastructure.

Rappelons que le Delta détient près de 40% des ressources gazières du Nigeria, mais demeure l’un des Etats du pays ayant le plus recours aux générateurs privés pour la satisfaction de ses besoins en énergie.

Gwladys Johnson Akinocho