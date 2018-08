Namibie : les centrales solaires d’Ejuva One et Ejuva Two sont entrées en service

(Agence Ecofin) - En Namibie, les centrales solaires d’Ejuva One et Ejuva Two ont été inauguré à Gobabis par Kornelia Shilunga (photo), la vice-ministre de l’Energie. L’introduction de ces infrastructures dans le mix énergétique a pour but de réduire les émissions du secteur, tout en accroissant sa capacité de génération et participant à sa diversification.

« Nous sommes particulièrement heureux en ce qui concerne les composant locaux de ces projets ainsi que l’impact positif de sa mise en œuvre à travers la création d’emplois et le développement des compétences.», a affirmé la responsable.

Le coût de la mise en place des centrales s’est élevé à 21 millions $ pour une capacité combinée de 10 MW. Leur production annuelle de 25,8 GWh fait l’objet d’un contrat de rachat d’énergie conclu avec NamPower, la compagnie énergétique nationale. Elles sont possédées à 34% par des investisseurs locaux, à 49% par CIGenCO et à 17% par Mergence Unlisted Investment Managers.

Gwladys Johnson Akinocho