Afrique du Sud : les IPP de centrales à charbon dans le viseur des environnementalistes

(Agence Ecofin) - Les premières centrales électriques à charbon construites par des producteurs indépendants d’énergie en Afrique du Sud devront utiliser les technologies les plus récentes afin de réduire les émissions. C’est ce qu’a affirmé le ministre de l’Energie, en réponse aux actions légales entreprises par les environnementalistes contre les centrales de Thabametsi et de Khanyisa afin d’empêcher, entre autres, leur financement par les banques.

Avec ses 1 200 MW de capacité, la centrale de Thabametsi émettra environ 9,9 millions de tonnes de CO2 par an.

Les deux centrales sont construites par des consortiums locaux et des développeurs de la Corée, du Japon et de l’Arabie Saoudite, dont Marubeni et Acwa Power ; et c’est contre ces promoteurs que porte le recours déposé auprès de la Cour suprême par les groupes environnementalistes GroundWork et Earthlife représentés par le Centre pour les droits environnementaux.

« L’intérêt du public ne suffit pas à justifier la mise en place de ces projets et nous continuerons à les contester sur cette base », a affirmé Nicole Loser, l’avocate des plaignants.

Les développeurs ont, de leur côté, affirmé leur engagement à aller au bout des projets.

Les Banques locales intéressées par le financement de ces centrales sont Absa, Nedbank, Standard Bank et Rand Merchant Bank.

Gwladys Johnson Akinocho