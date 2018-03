Ghana : TC Energy confie à Seabased la construction d’une centrale houlomotrice de 100 MW

(Agence Ecofin) - Au Ghana, la société locale de production d’énergies renouvelables, TC Energy vient d’annoncer qu’elle a confié à la société Seabased, spécialisée dans la conversion des vagues de mer en électricité, la fourniture d’une centrale houlomotrice, clé en main de 100 MW. Celle-ci sera érigée près d'Ada, une ville située à l’Est d’Accra, sur l'estuaire de la rivière Volta.

Selon les termes de l'accord, Seabased concevra, fabriquera et installera le parc d'énergie houlomotrice avec une option pour l'assemblage final local de la technologie non-core au fur et à mesure de l'avancement du projet.

« Les deux sociétés se préparent avec diligence depuis des années. Il s’agira d’une expérience très passionnante pour Seabased. Les études, les permis et toute la paperasse nécessaires sont en place et nous nous sentons bien préparés pour entrer dans cette dernière phase de fabrication et de livraison de la centrale à vagues.», a commenté le PDG de Seabased, Øivind Magnussen (photo à droite). Il a aussi souligné que la confiance de la société qu’il dirige dans la réalisation du projet, réside dans le fait qu’une phase pilote ait déjà été conduite avec succès.

Les deux parties n'ont pas précisé le coût de l'ouvrage, mais elles ont indiqué qu'il génerera « de nombreux emplois ».

TC Energy, qui détient un contrat d'achat d'électricité de 1 000 MW avec Electric Company of Ghana Ltd (ECG), sera propriétaire et exploitant de cette centrale.