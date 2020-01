Côte d’Ivoire : Globelec a mobilisé les 264 millions € nécessaires pour porter la capacité d’Azito à 713 MW

(Agence Ecofin) - L’énergéticien Globelec et son associé IPS ont annoncé le bouclage par leur filiale Azito Énergie des fonds nécessaires à l’extension de la centrale à gaz d’Azito en Côte d’Ivoire. Les travaux prévus pour augmenter la capacité de l’infrastructure de 253 MW coûteront 264 millions €.

Ces fonds ont été mobilisés auprès de la Banque africaine de développement, de la Banque ouest-africaine de développement et du Fonds OPEP pour le développement internationale. Un groupe d’organisations européennes, dont la Société belge d’investissement pour les pays en développement (BIO), la PROPARCO de l’Agence française de développement, la Société allemande d’investissements et de développement, l’Emerging Africa Infrastrcuture Fund et la Société néerlandaise de financement du développement (FMO) ont également participé à l’opération.

Cette extension permettra de porter la capacité totale de la centrale à gaz d’Azito à 713 MW. L’infrastructure fournira alors 30 % de l’électricité consommée dans le pays. Les travaux ont déjà démarré et les nouvelles unités de production alimenteront le réseau électrique durant cette année.

Gwladys Johnson Akinocho

