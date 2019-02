Tanzanie : Dar es Salaam et Zanzibar sporadiquement privés d’énergie dans les prochaines semaines

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, les habitants de Zanzibar et de Dar es Salaam seront privés d’électricité au cours des prochaines semaines. Ces délestages programmés ont pour cause les activités de maintenance sur trois unités de production électriques dans les centrales d’Ubungo et de Songas.

Ces travaux se feront parallèlement avec la mise en place d’un transformateur de 300 MVA dans la centrale d’Ubungo qui permettra d’accroître la quantité d’électricité distribuée. La Tanzania Electricity Supply Company (Tanesco) qui a annoncé la nouvelle, a déclaré que les travaux se prolongeront jusqu’en juin 2019.

« Les techniciens de la compagnie suédoise Siemens conduiront les travaux de maintenance qui permettront à terme d’accroître l’efficacité des opérations de ces centrales et par ricochet sur la desserte électrique à Dar es Salaam, les régions costales et Zanzibar.», a affirmé la compagnie. Elle a également assuré que les régions qui seront privées d’électricité, seront annoncées à l’avance et que les coupures ne seraient que de courte durée.

Gwladys Johnson Akinocho