Le SEFA alloue 760 000 $ de subventions à EmNEW pour développer huit centrales de renouvelables sur le continent

(Agence Ecofin) - Le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) géré par la Banque africaine de développement vient d’allouer une subvention de 760 000 $ à des projets d’énergies renouvelables sur le continent. Ces fonds ont été alloués à Empower New Energy (EmNEW) qui développera au moins huit projets de minicentrales de renouvelables d’une capacité comprise entre 1 et 10 MW.

Plus précisément, ils serviront à la réalisation des travaux préparatoires des projets parmi lesquels les études de faisabilité, la due diligence légale, l’évaluation de l’impact social et environnemental et la gestion du risque. Les petites et moyennes centrales seront solaires, hydroélectriques ou hybrides selon le cas.

« Nous sommes très excités de ce partenariat avec la BAD et le SEFA. Il y a de nombreux projets de petite et moyenne envergure qui ne peuvent pas être développés sur le continent parce qu’ils ne peuvent pas avoir accès à un financement compétitif. Notre approche nous permet de combler ce manque et de travailler avec le SEFA à développer des projets d’une plus grande qualité », a affirmé Terje Osmundsen, le directeur exécutif d’EmNEW.

La compagnie qui est implantée au Kenya et au Ghana espère lever jusqu’à 500 millions $ pour développer des projets permettant de créer 20 000 nouveaux emplois et de produire à terme jusqu’à 585 GWh d’électricité propre par an.

Gwladys Johnson Akinocho

