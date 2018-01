Madagascar : Jovena inaugure deux centrales électriques d’une capacité totale de 76 MW

(Agence Ecofin) - A Madagascar, Jovena, une entreprise filiale du groupe Axian a mis en service deux centrales électriques thermiques d’une capacité totale de 76 MW. Dénommées Noor 1 et Noor 2, les centrales ont des capacités respectives de 48 MW et 28 MW et permettront d’apporter l’énergie a plus de 35 000 foyers.

Le projet qui est entré dans sa phase de construction à la fin de l’année 2015, a mobilisé plus de 450 personnes. Les deux centrales ont eu un coût de mise en place estimé à 80 millions $. « Nous sommes aujourd’hui très fiers de concrétiser ce projet ambitieux qui permettra aux Malgaches de la région, de bénéficier d’un accès à l’électricité performant. La révolution énergétique de Madagascar ne fait que commencer.» a affirmé Hassanein Hiridjee (photo), le CEO du groupe Axian.

La mise en place de ces centrales entre dans le cadre de la stratégie d’investissement du groupe qui désire contribuer au développement du secteur électrique, entamé par le gouvernement. Dans ce cadre, la compagnie procédera en outre, à la construction d’une centrale hydroélectrique de 110 MW de capacité dans la région de Toamasina.

Gwladys Johnson Akinocho