Nigeria : une partie des détournements du dictateur Abacha servira au financement du barrage de Mambilla

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le gouvernement prévoit de consacrer une partie des fonds détournés par l’ancien dictateur Sani Abacha et rapatriés depuis lors, à la construction de la centrale hydroélectrique de Mambilla. L’infrastructure d’une capacité de 3 000 MW desservira 3 millions de ménages, soit plus de 10 millions de personnes à son achèvement. 311 millions $ ont été jusque-là rapatriés depuis les États-Unis.

Selon Malam Garba Shehu, l’assistant principal en charge de la communication et des médias auprès du président Muhammadu Buhari, les fonds seront utilisés « en totalité pour des infrastructures vitales, dont la construction a été reportée pendant des années. Ces projets incluent le Second pont sur le Niger et la voie express Abuja-Kaduna-Kano qui permettront la création de dizaines de milliers d’emplois et participeront à la formation de la main-d’œuvre locale qui pourra être utilisée pour de futurs projets ».

Au cours de l’année écoulée, le Nigeria a également rapatrié 320 millions $ détournés par le dictateur, depuis le Royaume-Uni et la Suisse.

Gwladys Johnson Akinocho

