Cameroun : un consortium sino-ghanéen en pole position pour construire la centrale à gaz de Limbé (350 MW)

(Agence Ecofin) - En 2014, le Cameroun avait signé un protocole d’accord, pour la réalisation de la centrale de Limbé, avec Eranove, un producteur indépendant d’électricité et d’eau, contrôlé par le fonds d’investissement Emerging Capital Partners. Ce partenariat a fait long feu.

Le ministre de l’Eau et de l’Energie (Minee), Gaston Eloundou Essomba, vient de publier les résultats de l’appel d’offres lancé le 7 mai 2020 pour la pré-qualification des partenaires, en vue de la réalisation des études, la construction et l’exploitation en mode « Build Operate Transfer » (BOT) de la centrale thermique à gaz de Limbé (350 MW) et des lignes électriques associées.

En effet, se référant à la liste des entreprises pré-qualifiées, consultée par Investir au Cameroun, le consortium sino-ghanéen Sunon Asogli Power Limited (Ghana)/China Energy Engineering Corporation Limited, dont le siège est basé à Tema au Ghana, est classé numéro un devant quatre autres candidats.

Les autres prétendants respectifs sont : le consortium sino-camerounais Folder Energy Partners Limited-China Machinery Engineering Corporation (CMEC) basé à Douala au Cameroun ; le chinois Power Construction Corporation of China Limited (Power China) basé à Chegongzhuang West Road (Chine) ; le turc Aksa Enerji Uretim A.S. et Acwa Power basé à Dubaï.

« Les responsables desdites entreprises sont invités à prendre attache avec le cabinet du Minee […] pour la suite de la procédure », indique M. Eloundou Essomba. La prochaine étape consistera en une audition des candidats afin d’obtenir une short-list de trois entreprises. Plus tard, l’adjudicataire sera déclaré.

Dotée d’une capacité de production de 350 MW, la future centrale thermique à gaz de Limbé ambitionne d’améliorer l’approvisionnement en énergie électrique dans les régions du Littoral, de l’Ouest et du Sud-Ouest, indique le Minee. Le projet lui-même doit être livré au plus tard en 2024, selon le chronogramme officiel.

Cette étape de pré-qualification vient mettre un terme à la collaboration entre le gouvernement camerounais et le groupe Eranove sur ce projet. En effet, le 22 avril 2014, l’Etat du Cameroun avait déjà signé un protocole d’accord pour la réalisation de ce projet, avec ce producteur indépendant d’électricité et d’eau, contrôlé par le fonds d’investissement Emerging Capital Partners (57%). Mais le partenariat entre Eranove et le Cameroun n’a pas prospéré pour des raisons qui ne sont pas divulguées jusqu’ici.

Sylvain Andzongo