Soudan du Sud : Elswedy construira une centrale solaire de 20 MW

(Agence Ecofin) - Au Soudan du Sud, la compagnie égyptienne Elswedy a obtenu la construction d’une centrale solaire de 20 MW. L’infrastructure est prévue pour être implantée à 20 km de la capitale du pays Juba, selon le contrat signé avec le gouvernement.

L’énergéticien sera en charge de la conception et de la construction de la centrale qui sera dotée d’une installation de stockage électrique d’une capacité de 35 MWh afin de pouvoir fournir de l’électricité après le coucher du soleil. Sa production permettra d’alimenter 59 000 foyers et d’éviter l’émission de près de 11 000 tonnes de CO 2 par an.

La construction de l’infrastructure a un coût estimé à 45 millions $. Ce financement pourra être mobilisé avec l’appui de l’Afreximbank. Les travaux qui démarreront assez rapidement sont prévus pour durer 12 mois.

Rappelons que le Soudan du Sud a actuellement un taux d’électrification d’environ 10 %.

