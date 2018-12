Ghana : Cenpower retire à Group Five, l’achèvement de la centrale de Kpone (350 MW)

(Agence Ecofin) - Au Ghana, Cenpower Generation a annoncé la résiliation du contrat de conception, d’approvisionnement et de construction de la centrale à gaz de Kpone, conclu avec Group Five International. Cette centrale à gaz à cycle combiné aura une capacité de 350 MW et sera implantée dans la zone industrielle de Tema.

L’infrastructure dont la mise en service était prévue pour septembre 2017, avait plus d’un an de retard à cause de l’incapacité de Group Five à assumer ses obligations. « A cause des reports successifs de l’achèvement de l’infrastructure, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il valait mieux mettre fin au contrat, dans l’intérêt de toutes les parties.», a affirmé Theophilus Sackey, le directeur exécutif de le Cenpower. Le responsable a affirmé que les dommages perçus pour ce retard sont loin de pouvoir combler le déficit engendré par le retard.

Actuellement, la construction de la centrale est achevée, mais les tests finaux et les finitions restent à accomplir. Une commission technique réunissant l’ensemble des parties a été mise en place afin de pouvoir achever les travaux.

Gwladys Johnson Akinocho