Dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, des femmes produisent du gravier, avec l’appui de l’Union européenne et du PNUD

(Agence Ecofin) - Dans la localité de Missingueléo, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, les femmes ne dédient pas leurs journées exclusivement aux tâches ménagères. Bon nombre d’entre elles sont des casseuses de pierre, activité qui leur permet de produire du gravier utilisé sur les chantiers locaux.

Pour ce travail pénible, mais rémunérateur, les productrices de gravier de Missingueléo bénéficient du programme ACP, financé à hauteur de 8,5 milliards de francs CFA (13,1 millions d’euros) par l’Union européenne et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

A en croire le PNUD, depuis son lancement au Cameroun en 2016, cette initiative qui s’achève au cours de cette année 2018, a permis aux artisanes de Missingueléo, « d’augmenter leurs revenus et d’avoir un bien meilleur niveau de vie ».

Articulé autour du renforcement des capacités sur la gestion des carrières, la protection de l’environnement, ou encore le respect des droits des communautés, etc., le projet ACP, apprend-on, a pour objectifs d’améliorer l’emploi et les revenus, notamment chez les femmes et les jeunes ; minimiser l’impact environnemental sur les communautés ; faciliter la connaissance des droits individuels et communautaires afin d’éviter les conflits ; assurer des conditions décentes de travail, etc.

