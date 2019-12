Coca-Cola lance la première bouteille d'eau en plastique 100 % recyclé d'Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - Le 11 décembre 2019, la société Coca-Cola a lancé en Afrique du Sud une bouteille d'eau entièrement en plastique recyclé : du 100 % rPET (polyéthylène téréphtalate recyclé).

Il s'agit d'une première sur le marché sud-africain, et cela s'inscrit dans la campagne de Coca-Cola – pour un « monde sans déchets » – qui vise à collecter et recycler, d'ici 2030, la totalité de ses bouteilles et canettes.

La bouteille 100 % rPET a été conçue pour l'eau plate Bonaqua de 500 ml, afin de démontrer que le recyclage de déchets plastiques en PET, dans la nation arc-en-ciel, est à un niveau de qualité si élevé qu'il peut être utilisé pour conditionner de l'eau à boire.

Ce qui démontre également que l'objectif de Coca-Cola d'inclure 25 % de rPET dans tous ses produits d'ici 2025 est en effet techniquement possible ; les ambitions sont de 50 % pour 2030.

« Le monde a un problème d'emballage et, comme toutes les entreprises, nous avons la responsabilité de contribuer à le résoudre », a déclaré Luis Avellar, directeur général de la franchise sud-africaine de The Coca-Cola Company.

Sèna D. B. de Sodji

