Tanzanie : les exportations de café devraient chuter à 50 000 tonnes en 2019/2020

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, les expéditions de café devraient atteindre 50 000 tonnes durant la saison 2019/2020, prévoit le Conseil tanzanien du café (TCB). Ce volume marque un retrait de plus de 25 % par rapport aux 68 000 tonnes exportées un an plus tôt.

Si le régulateur ne précise pas les raisons de cette baisse, il faut cependant souligner que la production du pays devrait chuter cette saison d’après les données de l’USDA à 75 000 tonnes.

En plus des conditions climatiques défavorables, l’organisation indique que la contreperformance de cette saison sera surtout liée aux nombreuses difficultés de la filière. Il s’agit notamment de la volatilité du marché qui décourage les producteurs, des mauvaises pratiques agricoles et de la faible application des engrais.

La Tanzanie ambitionne de récolter 100 000 tonnes de café dans les quatre prochaines années.

Depuis l’an 2000, la filière fournit au moins 5 % des recettes d’exportation de marchandises du pays.

Espoir Olodo



