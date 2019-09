Café : les producteurs africains devront monter en gamme pour rester sur le marché (Illycaffè)

(Agence Ecofin) - Les pays producteurs de café en Afrique et en Amérique centrale devront opérer des changements dans le système de culture afin de monter en gamme s’ils veulent espérer rester sur le marché mondial. C’est ce qu’a confié à Bloomberg, Andrea Illy (photo), président de l’entreprise italienne Illycaffè, active dans la torréfaction et la vente de café.

Dans un contexte où le commerce du café s’est développé au profit des producteurs plus efficients comme le Brésil et le Vietnam, ces pays peuvent toujours tirer un certain profit du marché en s’orientant vers des segments d’arabicas plus fins, souligne le responsable.

D’après M. Illy, cette stratégie reste essentielle à un moment où les cours de la matière première ont chuté ces derniers mois à leur plus bas niveau depuis 10 ans, en raison d’un marché surapprovisionné.

Pour rappel, Illycafè fait partie des principaux torréfacteurs et négociants ayant signé cette semaine une déclaration sur la pérennité économique du secteur mondial du café, en marge d’un Forum organisé par l’Organisation internationale du café (OIC).

Espoir Olodo

