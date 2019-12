Côte d’Ivoire : le prix du kilogramme de café fixé à 700 FCFA pour la campagne 2019-2020

(Agence Ecofin) - L’Etat de Côte d’Ivoire a maintenu à 700 FCFA/ Kg, le prix minimum garanti bord champ de café vert décortiqué et trié, appliqué aux producteurs au titre de la campagne principale 2019-2020. C’est ce qu’a annoncé le ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, au cours d’une conférence de presse tenue ce lundi 23 décembre 2019.

Selon le Conseil du café et du cacao (CCC), le gouvernement a apporté une subvention à hauteur de 32 milliards FCFA pour maintenir le prix à 700 FCFA ; tout en ajoutant que «le prix du café connait une baisse depuis trois ans à cause des productions de l’Indonésie et du Vietnam ».

Pour rappel, la Côte d’Ivoire a produit en 2017/2018, 123 924 tonnes de café.

André Chadrak