2019, l’année de reprise des cours mondiaux du café arabica ?

(Agence Ecofin) - Après une année 2018 catastrophique, les prix mondiaux du café arabica pourraient signer un retour dans le vert cette année.

D’après les projections d’un pool de 9 traders et analystes sondés par Reuters, la livre d’arabica pourrait gagner 25% d’ici la fin 2019, par rapport à son cours de clôture le lundi dernier, en raison de l’année faible du cycle biennal que devrait traverser le Brésil.

Le pays, premier producteur et exportateur mondial de la variété, devrait produire 55 millions de sacs en 2019/2020, soit 8,3% de moins qu’un an plus tôt.

Cette situation devrait creuser un léger déficit de 1 million de sacs d’arabica contre un surplus de 4,25 millions de sacs en 2018/2019.

En outre, d’après le groupe, la dégringolade du prix de l’arabica à 92 cents la livre, soit un niveau inférieur aux coûts de production, a conduit certains caféiculteurs à limiter leur investissement, ce qui pourrait peser sur la récolte.

Par ailleurs, le renforcement du real, la monnaie brésilienne, pourrait aussi influencer les prix en créant une situation de rareté, indiquent les analystes.

En effet, lorsque le réal se renforce par rapport au dollar, les exportateurs de café évitent d’écouler leur production dans l’immédiat dans la mesure où la vente leur rapporterait moins de gains, une fois les dollars reconvertis dans leur monnaie locale.

Globalement, Reuters indique que ces perspectives positives pour l’arabica valent également pour le robusta. La variété fournie principalement par le Vietnam, devrait aussi gagner 16% d’ici la fin de l’année.

Espoir Olodo