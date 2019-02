Rwanda : les recettes d’exportation de café ont dépassé 69 millions $ en 2018

(Agence Ecofin) - Au Rwanda, les expéditions de café ont généré plus de 69 millions $ en 2018, soit environ 5 millions $ de plus qu’un an plus tôt.

L’annonce a été faite par Bill Kayonga, directeur exécutif du Conseil rwandais du développement des exportations agricoles (NAEB).

S’exprimant en marge de la 17e Conférence-Exposition des cafés fins d'Afrique (AFCCE) qui se déroule à Kigali du 12 au 15 février, il attribue cette hausse en valeur aux efforts réalisés par le gouvernement pour améliorer la qualité de la fève.

Il s’agit notamment de l’augmentation du nombre de stations de lavage de café de 50 à 300 durant ces 10 dernières années.

Les principales destinations du café rwandais sont la Suisse, les USA, le Royaume-Uni et la Belgique.

La filière occupe environ 400 000 producteurs et génère 24 % des exportations agricoles totales.

Espoir Olodo