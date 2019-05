Café: l'OIC revoit ses prévisions de surplus à la hausse pour 2018/2019

(Agence Ecofin) - En 2018/2019, le surplus mondial de café est désormais prévu pour se chiffrer à 3,7 millions de sacs contre 3 millions de sacs, estimé précédemment. C’est ce qu’a indiqué l'Organisation internationale du café (OIC) dans son rapport mensuel pour avril, publié le mardi dernier.

D’après l’organisation, le Brésil a enregistré en 2018/2019, un record de 62,5 millions de sacs, soit un bond de 18,5% par rapport à 2017/2018. Ceci a conduit à une hausse de 20,6% des exportations du pays d’Amérique du Sud à 37 millions de sacs en 2018/2019.



Selon l’OIC, la surabondance de l’offre devrait perdurer en 2019/2020, malgré le fait qu’il s’agit d’une année défavorable du cycle biennal du côté du Brésil.

Pour rappel, la livre de l’arabica, principale variété de café produite dans le monde, a chuté le mardi dernier à 87,60 cents à New York, soit son plus bas niveau depuis treize ans et demi.

Espoir Olodo