Angola : l’UE octroie 12 millions d’euros pour la filière café

(Agence Ecofin) - L’Union européenne (UE) a octroyé récemment 12 millions d’euros en faveur d’un programme de renforcement de la chaîne de valeur du café en Angola, indique l’Agence angolaise de presse (Angop).

D’une durée de 5 ans, cette initiative vise à améliorer la qualité et le processus de certification du café ainsi que la contribution de la fève à l’économie locale. Elle devrait également renforcer la collaboration entre les organisations comme l’Institut national du café, l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEX) et les autres acteurs privés de la chaîne de valeur.

Il faut souligner que ce soutien de l’UE s’inscrit dans le cadre du programme de l’exécutif relatif à l’appui de la production, la promotion des exportations et à la substitution des importations (PRODESI). L’Angola projette une récolte de 50 000 tonnes de café d’ici 2022. Le pays était le 4e fournisseur mondial de la fève avant la guerre civile.

