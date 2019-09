Ethiopie : l’UE octroie 15 millions d’euros en faveur de la filière café

(Agence Ecofin) - L’Union européenne (UE) et l’exécutif éthiopien ont lancé récemment un projet d’un coût de 15 millions d’euros en faveur de la filière café, rapporte le site Daily Coffee News.

Baptisée « EUCAFE », cette initiative s’étendra sur 5 ans et sera financée entièrement par le Fonds européen de développement (FED). Les zones de production ciblées sont l’Oromia, l’Amhara et la Région des nations, nationalités et peuples du Sud (RNNPS).

Le projet s’accentuera, entre autres, sur l’amélioration de la prévention des maladies affectant le caféier, l’adaptation au changement climatique, le renforcement de l’accès des producteurs au crédit et à l’assistance technique.

En Ethiopie, le café représente la principale culture commerciale. Il a généré en 2017/2018, des recettes d’exportation de 917 millions $, selon les données du Département américain de l’agriculture (USDA).

Le pays des Négus devrait produire 7,35 millions de sacs de café en 2019/2020, d’après l’USDA.

Espoir Olodo

