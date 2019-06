Ethiopie : les exportations de café pourraient se chiffrer à 4 millions de sacs en 2019/2020

(Agence Ecofin) - En Ethiopie, les expéditions de café devraient atteindre en 2019/2020, environ 4 millions de sacs, soit une légère hausse de 0,5% par rapport à la campagne précédente. C’est ce qu’estime le Département américain de l’agriculture (USDA), dans son rapport annuel sur la filière.

D’après l’organisation, cette amélioration des exportations résulte de la hausse de la production à 7,35 millions de sacs du fait des bonnes pluies et de la baisse de la prévalence des maladies du caféier.

Le rendement de la fève devrait se situer à 0,82 tonne/hectare en 2019/2020, un niveau bien en-deçà des ambitions de l’exécutif (1,1 tonne).

Selon l’USDA, la filière éthiopienne doit notamment faire face à de nombreux défis afin de maintenir sa performance dont le plus important est celui de l’orientation des caféiculteurs de la région Est du pays vers la culture du khat. Cette plante connue pour ses vertus stimulantes peut être récoltée 3 à 4 fois durant l’année et fournit des revenus plus conséquents au producteur comparativement au café.

L’Ethiopie est le second exportateur africain de café derrière l’Ouganda et consomme près de la moitié de sa production. Le pays exporte sa fève vers plus de 60 nations à travers le monde dont les principales sont l’Allemagne, l’Arabie saoudite, les USA, la Belgique, le Soudan et l’Italie.

La filière occupe environ 538 000 hectares.