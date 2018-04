Au cours de la campagne 2016-2017, le café camerounais s’est frayé neuf nouveaux débouchés dans le monde

(Agence Ecofin) - Les équilibres traditionnels, en ce qui concerne les différentes destinations des cafés camerounais dans le monde, n’ont pas fondamentalement changés au cours de la campagne caféière 2016-2017. Mais, selon le rapport de campagne de l’Office national du cacao et du café (Oncc), le Cameroun a pu étoffer son marché dans le monde, en se frayant neuf nouveaux débouchés à l’international.

En effet, apprend-on, si plus de 72% du robusta camerounais a été exporté vers l’Algérie (25,5%), le Portugal (22,9%), l’Italie (13,2%) et les Etats-Unis (10,4), cette variété en provenance du Cameroun a également aguiché des acheteurs de six nouveaux pays. Il s’agit, indique l’Oncc, du Danemark, de la Géorgie, des Pays-Bas, d’Israël, de la Pologne et de la Turquie.

Quant à l’arabica camerounais, au cours de la dernière campagne, il a pu, pour la première fois, s’attirer les faveurs des acheteurs polonais, suisses, croates et indonésiens. Mais, les cargaisons les plus importantes de cette variété, notamment 77,8% de la production camerounaise, ont été exportées vers quatre pays : la Russie (27,6%), l’Allemagne (25,7%), les Etats-Unis (13,1%) et l’Indonésie (11,4%).

Au total, sur les 20 270 tonnes commercialisées au cours de la campagne précitée, 12 527 tonnes ont été exportées, en baisse de près de 3 000 tonnes par rapport aux exportations de 15 520 tonnes enregistrées tout au long de la campagne caféière précédente.

Brice R. Mbodiam

