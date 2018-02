Tanzanie : pas de hausse en vue du prix garanti aux producteurs de café cette saison

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, l’exécutif ne compte pas relever le tarif du kilogramme de café garanti aux producteurs (3 308 shillings pour l’arabica à 1 383 shillings pour le robusta), malgré les nombreuses rumeurs allant dans ce sens mettant en avant des coûts de production élevés, rapporte The Citizen.

S’exprimant devant le Parlement tanzanien, Mary Mwenjelwa, ministre adjoint de l’agriculture, indique que le gouvernement supprimera plutôt, 17 prélèvements appliqués aux producteurs de la fève afin de promouvoir la compétitivité du produit sur le marché.

Cultivé principalement dans les régions d’Arausha, Kilimanjaro, Mbeya et Kagera, le café fournit directement, des revenus à plus de 400 000 familles et compte pour 5% des exportations totales de marchandises.

Les prélèvements effectués par les autorités publiques comprennent notamment la taxe sur valeur ajoutée ainsi que les frais prélevés à des fins de développement de la recherche.

Espoir Olodo