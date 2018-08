Trois opérateurs ont exporté 56% du cacao camerounais, au cours de la campagne 2017-2018

(Agence Ecofin) - Selon les statistiques de l’Office national du cacao et du café (ONCC), les exportations du cacao camerounais continuent d’être dominées par un nombre réduit d’opérateurs.

En effet, au cours de la dernière campagne, qui s’est achevée à la mi-juillet 2018, trois d’entre eux se sont adjugé 56% des 170 981 084 tonnes de fèves exportées.

Il s’agit d’abord de Telcar Cocoa qui a assuré 27% des exportations. Ce négociant de la firme américaine Cargill, en dépit de la baisse de ses activités, consécutive aux troubles dans la région du Sud-Ouest, son bassin de production de prédilection, a réussi à maintenir son leadership sur le marché local du cacao.

Ensuite, viennent Olam et le Camerounais Ndongo Essomba, avec respectivement 20,7% et 8% des exportations de fèves, lors de la campagne 2017-2018, au cours de laquelle la production nationale commercialisée a culminé à 253 510 430 tonnes, en hausse de plus de 20 000 tonnes par rapport à la précédente campagne.

