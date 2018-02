Côte d’Ivoire : les exportateurs à la peine face au déclin de la production cacaoyère  

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, les exportateurs de cacao sont dans la tourmente. Alors que la campagne principale 2017/2018 s’achève le mois prochain, la quantité d’or brun acheminée vers les ports se révèle insuffisante pour leur permettre de respecter leurs contrats.

« Nous avons reçu 140 000 tonnes [de cacao, ndlr], en février contre 175 000 tonnes l’année dernière, et compte tenu de l’état actuel des choses, nous tablons sur un volume de 70 000 tonnes pour le mois de mars contre 124 000 tonnes un an plus tôt.», a confié à Reuters, le directeur d’une entreprise européenne d’exportation ayant requis l’anonymat.

Cette situation est attribuable à une baisse prévue de 12% de la récolte principale à 1,32 million de tonnes de cacao du fait des conditions météorologiques défavorables et du déclenchement d’épidémies de pourriture brune dans certaines zones de production depuis décembre.

« Nous avions tous parier sur les mêmes niveaux de production que l’année dernière mais les choses ne semblent pas aller dans cette direction.», indique la source suscitée.

La campagne principale fournit près de 75% de la production de cacao de la Nation éburnéenne.

Espoir Olodo