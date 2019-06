Ghana : la récolte principale de cacao atteint son plus faible niveau depuis trois ans en 2018/2019

(Agence Ecofin) - Au Ghana, la récolte de cacao s’est chiffrée à 776 418 tonnes durant la campagne principale 2018/2019 achevée le 30 mai dernier. Il s’agit d’une baisse de 6% d’une année sur une autre et du niveau le plus faible de la production depuis trois ans, rapporte Bloomberg.

D’après les sources proches du Cocobod qui ont requis l’anonymat, cette contreperformance s’explique essentiellement par le Swollen Shoot qui conduit à une déformation des cabosses et à des pertes de rendement.

Cette maladie virale du cacaoyer a déjà poussé le pays à réviser ses prévisions de production à 800 000-850 000 tonnes contre 900 000 tonnes initialement.

Pour la campagne intermédiaire, les perspectives ne sont guère plus favorables. D’après les sources de Bloomberg, l’ex-Gold Coast pourrait rater son objectif escompté de 50 000 tonnes d’ici septembre.

Au Ghana, cette situation peu reluisante pour la filière, devrait creuser un peu plus l’écart avec son voisin ivoirien qui l’a supplanté depuis 1977/1978 et réalise déjà plus du double de sa récolte.

Espoir Olodo