Côte d'Ivoire : l’exécutif adopte l’accord de financement de 3,7 milliards FCFA du FAD pour la filière cacao

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres, l’accord de prêt de 3,7 milliards FCFA signé en février dernier avec le Fonds africain de développement (FAD) pour le Projet d’appui à la gouvernance de la filière cacao (PAGFIC).

Cette initiative a pour principal objectif de renforcer la gouvernance de la filière cacao dans le dessein de booster les revenus des producteurs dont plus de la moitié (55 %) vivent en deçà du seuil de pauvreté, d’après la Banque africaine de développement (BAD).

Parmi les principales actions du projet figurent l’appui à la Commission conjointe du cacao, formée par la Côte d’Ivoire et le Ghana, et le renforcement des capacités de régulation et de stabilisation des structures en charge de la filière.

Pour rappel, les exportations de cacao ont compté pour 43 % des expéditions totales de marchandises de la Côte d’Ivoire en 2016, selon la BAD.

La filière cacao a aussi fourni 10 % de recettes fiscales à l’Etat ivoirien durant ladite année.

Espoir Olodo