Les primes du cacao de meilleure qualité augmentent de plus de 200 $ à New York, par rapport à Londres

(Agence Ecofin) - A la Bourse de New York, la plus-value du cacao de qualité par rapport au marché à terme de Londres s’est établie dans la semaine à 220 $, soit son plus haut niveau depuis plus de trente ans, rapporte Bloomberg.

Cette forte différence entre les deux places boursières s’explique essentiellement par un afflux, à Londres, du cacao de moindre qualité provenant, entre autres, du Cameroun vers la fin 2017, ce qui a entraîné une baisse des prix sur le marché à terme.

« Cela n’a encore jamais eu lieu. C’est extraordinaire. Dans toute ma carrière, je n’ai jamais vu quelque chose du genre », a confié Jonathan Parkman, un des responsables de l’agriculture chez le courtier britannique Marex Spectron.

D’après Bloomberg, cette situation a déjà conduit de nombreux négociants à diriger leurs cargaisons de cacao, en provenance de l’Afrique de l’Ouest, vers les USA, afin d'en tirer le maximum de profits et de nombreux opérateurs envisagent de partir à l'aventure, dès cette semaine.

Espoir Olodo