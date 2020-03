Avec les premières pluies, le Cameroun enregistre un léger fléchissement des prix du cacao

(Agence Ecofin) - Bien qu’elle ne soit pas encore accompagnée de précipitations abondantes, la petite saison des pluies a bel et bien démarré sur le territoire camerounais depuis le 15 mars 2020. Et selon les relevés de l’Office national du cacao et du café (ONCC), l’avènement de cette saison s’est accompagné d’une légère décote des prix du cacao dans le pays.

En effet, selon les pointages effectués dans le cadre du Système d’information des filières (SIF), rendu au port de Douala, le kilogramme de fèves se vendait entre 1000 et 1100 FCFA le 24 mars 2020. Ces chiffres révèlent une baisse allant de 80 à 100 FCFA le kilogramme, puisque la même quantité de fèves revenait entre 1080 et 1200 FCFA, il y a un mois.

Cette baisse des prix pourrait s’accentuer au cours des prochaines semaines, avec l’arrivée des pluies encore plus abondantes. Généralement, cette situation rend difficile l’accès aux bassins de production et augmente les coûts des transports, que les acheteurs répercutent sur les prix d’achat des fèves.

BRM