Cacao : la Côte d'Ivoire et le Ghana décidés à appliquer le Différentiel de Revenu Décent et les programmes de durabilité

(Agence Ecofin) - Le Conseil du Café-Cacao (CCC) et le Conseil ghanéen du cacao (Cocobod) ont fait savoir dans un communiqué publié le mercredi 23 octobre 2019 que « la Côte d’Ivoire et le Ghana poursuivront la mise en œuvre de tous les programmes de durabilité en cours dans leurs filières cacao respectives »

Cette décision fait suite à un engagement avec les acteurs de l’industrie de la chaîne de valeur du cacao sur la poursuite de la mise en œuvre des programmes de durabilité.

Justifiant cette décision, les régulateurs ont ajouté que « l’ensemble de l’industrie reconnaît que, sans une amélioration du prix du cacao, il ne peut y avoir une industrie du cacao durable, et cette amélioration du prix du cacao peut à ce stade, être effective avec l’application du Différentiel de Revenu Décent (DRD) ».

Le Conseil du Café-Cacao et Ghana Cocoa Board expliquent aussi que toutes les entreprises se sont résolument engagées à appliquer le Différentiel de Revenu Décent (DRD) et à prendre les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre effective et immédiate.

« Le Conseil du Café-Cacao et le Ghana Cocoa Board réaffirment ainsi leur position selon laquelle l’application du Différentiel de Revenu Décent (DRD) et la mise en œuvre des programmes de durabilité peuvent se faire concomitamment, les deux se complétant mutuellement pour assurer la durabilité de la filière cacao », poursuit le communiqué.

Cependant, les deux pays s’assureront de surveiller et d’évaluer cette coexistence complémentaire du Différentiel de Revenu Décent et des programmes de durabilité mis en œuvre afin d’en apprécier la poursuite dans l’avenir.

« Le Ghana et la Côte d’Ivoire voudraient souligner également, qu’ils sont déterminés à éradiquer le travail des enfants et la déforestation dans le cacao. A cet effet, ils collaboreront avec toutes les parties prenantes pour promouvoir et soutenir la durabilité des filières cacao de leurs pays respectifs », conclut le communiqué conjoint du directeur général du Conseil du Café-Cacao et du directeur exécutif de Ghana Cocoa Board.

Notons que, le Différentiel de Revenu Décent (DRD) est de 400 dollars $ la tonne pour tout contrat de vente de cacao obtenu auprès des deux pays pour la campagne 2020-2021, avec pour objectif d’atteindre un prix plancher de 2600 $ (environ 1,5 million FCFA) la tonne.

André Chadrak