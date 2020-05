Cargill va mettre en place une traçabilité complète de sa chaîne d’approvisionnement de cacao au Cameroun

(Agence Ecofin) - D’ici 2021, l’Américain Cargill, représenté au Cameroun par Telcar Cocoa, va mettre en place un système de traçabilité complète de sa chaîne d’approvisionnement directe en cacao, de la plantation à l’usine.

Dans son rapport 2018-2019, Cargill indique qu’il va implémenter cette traçabilité à travers des systèmes de gestion des coopératives au Cameroun. « Nous cherchons à fournir des informations claires, solides et transparentes, basées sur la technologie, et à établir des partenariats avec des organismes de certification tiers. Cette approche s’applique aussi bien à notre chaîne d’approvisionnement directe, qui est couverte par le Cargill Cocoa Promise et qui représente environ la moitié du cacao que nous nous procurons, qu’à notre chaîne d’approvisionnement indirecte », explique la firme américaine.

À terme, Cargill explique que la traçabilité des fèves de cacao de l’exploitation à l’usine devrait être assurée à 100% en 2030. En attendant, indique la firme, le processus est déjà mis en place en Côte d’Ivoire où 77 320 planteurs sont désormais inclus dans des systèmes numériques de gestion des coopératives. Jusqu’ici, ces systèmes ont permis de suivre 151 190 tonnes de fèves de cacao. Ils fournissent une interface numérique aux coopératives afin qu’elles puissent suivre les fèves de cacao jusqu’au niveau de l’exploitation et gérer les informations sur les stocks, les coûts et les prêts en cours.