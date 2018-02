Côte d’Ivoire : les prévisions de la récolte cacaoyère principale se chiffrent désormais à 1,32 million de tonnes

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, la taille de la récolte de cacao de la campagne principale s’annonce plus réduite que prévue. En effet, rapporte Reuters, ladite saison pourrait s’achever d’ici mars sur un volume de 1,32 million de tonnes d’or brun, un stock en repli de 12% par rapport au résultat de l’année cacaoyère 2016/2017 et légèrement en-dessous des prévisions initiales (1,45 million de tonnes).

Cette révision à la baisse de la production s’explique par les fortes pluies tombées entre octobre et novembre ayant engendré la pourriture brune qui a endommagé une partie de la récolte, indique un groupe de 13 exportateurs et compteurs de cabosses interrogé par Reuters. En outre, précise le groupe, le manque de pluies et le temps chaud ont perturbé les activités de production depuis décembre.

Si les perspectives de production de la petite traite (récolte intermédiaire) restent encore vagues, de nombreux acteurs redoutent que les précipitations inférieures à la moyenne et le temps sec, n’affectent le développement des cacaoyers.

« Les fleurs et les petites cabosses ont un taux de survie de 60% durant la campagne intermédiaire contre 90% la dernière saison.», explique un compteur de fèves.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire avait récolté en 2016/2017, 2 millions de tonnes de cacao.

Espoir Olodo