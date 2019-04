Côte d’Ivoire : Ivanka Trump annonce une initiative de 2 millions $ à l’endroit des femmes travaillant dans la cacaoculture

(Agence Ecofin) - A l’occasion d’une visite effectuée le 17 avril 2019 auprès femmes cultivatrices de cacao à Adzopé, une localité située à 105 km à l’est d’Abidjan, Ivanka Trump, fille et conseillère du président américain Donald Trump, a annoncé a annoncé le renouvellement d’un partenariat public-privé par l’intermédiaire de l’USAID et de la World Cocoa Fondation d’un montant de 2 millions $.

Ce partenariat permettra de catalyser les investissements du secteur privé en appui aux femmes travaillant dans l’industrie cacaoyère. Au cours de cette deuxième phase du projet, l’USAID renforcera son partenariat avec l’industrie cacaoyère en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigéria et au Cameroun pour améliorer la productivité et la durabilité de la production de cacao, ainsi que pour soutenir l’autonomisation économique des agricultrices.

Dans l’ensemble, les deux millions de petits producteurs de cacao de cette région produisent environ 70% de l’offre mondiale.

Les sociétés impliquées dans le partenariat incluent notamment : Barry Callebaut, Blommer Chocolate, Cargill, The Hershey Company, Mars Wrigley Corporation, Mondelēz International, Nestlé, et Olam. Notons que l’initiative d’Ivanka Trump entre dans le cadre de l’Initiative Mondiale pour le Développent et la Prospérité des Femmes (W-GDP).

Zeinab Dosso (stg)