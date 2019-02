Les prix du cacao pourraient terminer la saison 2018/2019 sur une légère hausse

(Agence Ecofin) - Les cours mondiaux du cacao pourraient remonter légèrement en 2018/2019, malgré le surplus de 30 000 tonnes prévu pour ladite saison, rapporte Reuters.

Citant le résultat d’un sondage mené chez 7 analystes et négociants, l’agence de presse britannique indique que la tonne de cacao devrait atteindre 1 850 livres à Londres et 2 450 $ à New York, soit une hausse de 8% dans chacun des cas par rapport au cours de clôture du jeudi dernier.

D’après les interrogés, les éléments importants à surveiller sur le marché sont notamment la volatilité de la livre sterling dans le sillage du Brexit et la perspective de la baisse des arrivées de fèves depuis le Cameroun qui devrait soutenir les prix à Londres.

En outre, précise les experts, une attention particulière sera portée à la situation météorologique régnant en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial dans un contexte où l’harmattan souffle déjà du côté du Nigeria.

D’après les prévisions de l’Organisation internationale du cacao (Icco) pour 2018/2019, la Côte d’Ivoire devrait produire 2,17 millions de tonnes de cacao tandis que le Ghana pourrait récolter 872 500 tonnes de la matière première.

Espoir Olodo