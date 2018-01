Ghana : le gouvernement veut réduire le prix au producteur de cacao durant la prochaine récolte intermédiaire

(Agence Ecofin) - Après avoir maintenu le statu quo durant la dernière saison, l’exécutif ghanéen pourrait revoir à la baisse le prix payé au producteur de cacao durant la saison intermédiaire 2017/2018.

D’après Reuters, le pays qui paie actuellement 1 700 dollars/tonne, soit 83% du prix mondial de la fève, envisage de diminuer cette part à 70% durant la petite traite allant de juillet à septembre. Cette manœuvre devrait permettre au gouvernemet de s’adapter à la fluctuation à la baisse des cours mondiaux du cacao, depuis plus d’un an et de réduire la pression sur ses finances.

« Nous avons un déficit financier de 2 milliards de cédis (440 millions $) parce que nous n’avons pas réduit le prix au producteur.», a souligné Charles Adu Boahen (photo), vice-ministre ghanéen des finances.

D’après les prévisions de Rabobank, le Ghana devrait produire 1 million de tonnes de cacao au terme de la saison 2017/2018.

Espoir Olodo