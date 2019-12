Côte d’Ivoire : le CCC et le chinois CNDC construiront des usines et entrepôts de stockage de cacao

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le Conseil du Café-Cacao (CCC) et le groupe agro-industriel chinois China Light Industry Design Engineering Co (CNDC) ont paraphé hier un accord commercial relatif au projet de construction d’usines de transformation et d’entrepôts de stockage de cacao.

Cette initiative comprend notamment l’édification de deux usines d’une capacité de traitement de 50 000 tonnes de fèves chacune à San Pedro et Abidjan.

La signature a eu lieu entre Yves Brahima Kone, numéro un du CCC et Tang Mingming, président directeur général de CNDC et intervient après plusieurs mois de négociation entre les deux parties.

Cette démarche devrait notamment participer à l’objectif de l’exécutif visant à transformer à terme, la moitié de la récolte de cacao du pays, soit 1 million de tonnes de fèves.

Il faut souligner qu’en dehors du cacao, le gouvernement envisage de mettre en œuvre un projet similaire dans la filière anacarde avec la construction de 108 entrepôts de stockage.

