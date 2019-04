Ghana : une récolte de 850 000 tonnes de cacao est désormais prévue pour 2018/2019

(Agence Ecofin) - Au Ghana, les autorités tablent désormais sur une production de 850 000 tonnes de cacao au terme de la saison 2018/2019 contre des prévisions initiales de 900 000 tonnes. C’est ce que rapporte Reuters qui cite une source proche du Conseil du Café-Cacao (CCC) ayant requis l’anonymat.

Cette révision à la baisse trouve son origine dans la sévère épidémie de la maladie virale du cacaoyer (Swollen Shoot) qui frappe actuellement les zones de production dans l’Ouest du pays ainsi que dans le manque de précipitations depuis novembre.

D’après Reuters, la récolte de la campagne intermédiaire d’avril à septembre devrait ainsi être comprise entre 140 000 tonnes et 160 000 tonnes contre 250 000 tonnes, un an plus tôt à la même période.

Le Ghana a produit environ 900 000 tonnes de cacao en 2017/2018.

La filière fournit près de 9% du PIB du pays et environ le quart des recettes totales d’exportation de marchandises.

Espoir Olodo