Nigeria : la filière cacao anticipe un rebond de récolte intermédiaire à 290 000 tonnes en 2017/2018

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, les acteurs de la filière cacao entrevoient une hausse de 15% de la production durant la saison intermédiaire 2017/2018 qui s’ouvrira d’ici avril/mai.

D’après Savina Riman, numéro un de l’Association nigériane du cacao (CAN), l’ensoleillement approprié et les bonnes précipitations permettront d’enregistrer une récolte à 290 000 tonnes, ce qui contraste avec le recul de 40%, enregistré un an plus tôt, du fait de la sécheresse.

Concernant la campagne principale, le responsable indique que le temps sec qui sévit dans les zones de cultures, pourrait faire rater au pays son objectif de production compris entre 300 000 tonnes et 320 000 tonnes.

Le Nigeria a produit 225 000 tonnes de cacao au terme de la saison 2016/2017. Le pays est le 6e fournisseur mondial de la fève.

Espoir Olodo