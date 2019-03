La Côte d’Ivoire et le Ghana s’engagent à pérenniser la norme sur le cacao durable et traçable

(Agence Ecofin) - Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie commune pour la commercialisation de la fève brune, la Côte d’ivoire et le Ghana ont signé, le 13 mars 2019, une déclaration commune à travers laquelle les deux pays s’engagent à s’approprier la norme ISO 34101-4 sur le cacao durable et traçable.

« La Côte d’Ivoire et le Ghana ont décidé, à travers le Conseil du Café-Cacao (CCC) et le Ghana Cocoa Board, de s’approprier la « Norme internationale ISO 34101-4 sur le cacao durable et traçable », ont annoncé dans une déclaration commune le directeur général du CCC, Yves Brahim Koné, et celui du Ghana Cocoa Board, Joseph Boahen Aidoo.

Ceux-ci ont toutefois précisé que l’application de ladite norme dans les deux pays sera mise en attente, le temps de permettre à ces deux organismes de régulation du cacao de mener à bien leurs travaux.

Rappelons que la Côte d’Ivoire et le Ghana, respectivement premier et deuxième producteur mondial du cacao, ont signé, en 2017, un accord visant à harmoniser leur système de commercialisation du cacao sur le marché mondial. Cet accord qui doit en principe entrer en vigueur au cours de la campagne cacaoyère 2018/19, devrait permettre à ces deux principaux pays producteurs d’exercer un certain contrôle sur le marché du cacao.

Zeinab Dosso (stg)