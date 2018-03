Stephen Opuni, l'ancien CEO du Cocobod fera face à un procès pour fraude financière

(Agence Ecofin) - Au Ghana, Stephen Opuni (photo), ancien directeur exécutif du Cocobod comparaitra devant un tribunal pour fraude concernant des contrats d’approvisionnements d’engrais d’une valeur totale de 217 millions de cédis (49 millions $), entre 2014 et 2016. C’est ce que rapporte Reuters qui indique que les actifs de l’ex-dirigeant ont été gelés et qu’une enquête était ouverte.

D’après des documents juridiques rendus publics hier, l’ex numéro un aurait attribué des faux contrats d’achats d’engrais à l’entreprise dénommée « Agricult Ghana », tout en sachant que celle-ci n’honorerait pas ses engagements.

Le propriétaire de ladite compagnie, Seidu Agongo fait également face à des accusations de collusion avec M. Opuni ainsi que de blanchiment d’argent.

Selon Reuters, les plaidoyers auront lieu le 23 mars prochain, à la Haute Cour d’Accra qui fixera une date ultérieure pour le début du procès.

Cette procédure judiciaire intervient alors que la nouvelle équipe dirigeante du Cocobod a lancé depuis novembre dernier, plusieurs réformes dans le dessein de rendre l’institution plus transparente et endiguer une lourde dette de plus de 4,4 milliards $.

Pour rappel, la mise à niveau du régulateur de la filière était la principale condition exigée par le Nouveau Parti patriotique (NPP), du président Nana Akufo-Addo avant l’injection de 2 milliards $ dans le secteur du cacao qui compte pour 7% du PIB du pays.

Espoir Olodo