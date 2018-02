Les producteurs camerounais initiés à la dégustation de leur propre cacao

(Agence Ecofin) - Le maître chocolatier français, Alexandre Bellion, a conduit le 9 février 2018 dans un hôtel de Yaoundé, la capitale camerounaise, une séance de dégustation du cacao, à l’intention des producteurs eux-mêmes, afin de vulgariser la consommation locale des fèves transformées.

Au cours de cette séance organisée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, l’opportunité a été donnée aux participants d’en apprendre sur les caractéristiques du cacao issu des différents bassins de production du pays, de découvrir les arômes et propriétés organoleptiques du cacao produit dans les centres d’excellence et de traitement post-récolte, récemment créés au Cameroun, et de sensibiliser les consommateurs sur les propriétés exceptionnelles du cacao camerounais.

«Notre pays a fait le choix de s’inscrire dans la catégorie très élitiste des producteurs de cacao d’excellence, et mon département ministériel entend participer activement à cette dynamique à travers la recherche constante des meilleurs débouchés pour les produits camerounais. Aujourd’hui, c’est à Yaoundé que notre fève dévoile ses saveurs, demain, ce sera à Amsterdam en Hollande et après-demain à Washington, aux Etats-Unis d’Amérique.», a confié le ministre du Commerce, Luc Magloire Atangana, qui prenait part à cette séance de dégustation.

BRM