Côte d’Ivoire : l’USDA va investir 14,6 millions $ dans la filière cacao  

(Agence Ecofin) - Le Département de l’Agriculture des Etats-Unis (USDA) investira 14,6 millions de dollars en Côte d’Ivoire pour booster le secteur cacaoyer.

Dans ce cadre, l’institution lance un programme triennal dénommé : « Maximiser les opportunités dans l'activité cacaoyère (MOCA) », mis en œuvre par Cultivating New Frontiers in Agriculture (CNFA), une organisation américaine à but non lucratif.

Selon les informations sur le site officiel de la CNFA, le programme vise à accroître la productivité et l'efficacité des acteurs de la chaîne de valeur du cacao. Il vise également à développer le commerce du cacao et ses produits dérivés afin d'accroître les revenus des agriculteurs.

Les activités se concentreront sur l’amélioration de la qualité des cultures, les techniques de transformation et de manipulation post-récolte, ainsi que le renforcement des liens commerciaux, en vue de mieux répondre à la demande du marché existant.

Rappelons que le gouvernement a annoncé récemment son objectif de transformer 50% de sa production totale de cacao, d'ici 2020. La filière contribue à environ 15% du PIB.