En Afrique de l’Ouest, le travail infantile reste encore largement répandu dans la filière cacao (rapport)

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire et au Ghana, le travail des enfants dans les plantations de cacao reste toujours d’actualité malgré les différentes promesses faites par les acteurs de l’industrie pour l’enrayer. C’est ce qui ressort d’un rapport préliminaire commandité par le Département américain du travail (DOL).

Le document est basé sur une étude menée auprès de plus de 2 000 ménages par des chercheurs de l’Université de Chicago. D’après le rapport consulté par Reuters, plus de 2 millions d’enfants ont travaillé en 2018/2019 dans les exploitations des deux principaux fournisseurs mondiaux. « Ce niveau est largement supérieur à celui enregistré en 2010 lorsque les entreprises transnationales comme Mars, Hershey, Nestlé et Cargill se sont engagées à réduire à 70 % d’ici 2020, les pires formes de travail des enfants dans leur chaîne d’approvisionnement de cacao », indique le rapport.

En outre, selon les auteurs, 46 % des enfants issus de familles d’exploitants de cacao travaillaient dans les vergers en 2018/2019 contre 44 % en 2013/2014 alors que 42 % des enfants étaient soumis à des travaux dangereux comme l’usage d’outils tranchants.

« Ces données sont supérieures de plus de 10 % à celles issues de la première étude conduite en 2008/2009 et révèlent le casse-tête que représente l’éradication du travail infantile dans un secteur en croissance qui fournit des moyens de subsistance essentiels à des milliers de communautés », ajoute le document.

Alors que le rapport doit être publié officiellement dans le courant de ce mois, les autorités des deux pays concernés ont déjà exprimé leur désaccord avec ces conclusions pointant notamment du doigt des problèmes liés à la méthodologie adoptée.

Pour rappel, cette recherche est la troisième, publiée depuis la signature en 2001 par les industriels du cacao et du chocolat du protocole Harkin-Engel pour éliminer le travail des enfants et le travail forcé de la culture et de la transformation du cacao.

