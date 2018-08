(Agence Ecofin) - Au cours de la campagne 2017-2018 qui s’est officiellement achevée à la mi-juillet 2018, le Cameroun affiche une production nationale commercialisée de 253 510 tonnes, contre 231 510 tonnes la campagne précédente. Ce qui révèle une progression de 22 000 tonnes.

Cette augmentation de la production cacaoyère nationale survient dans un contexte marqué par les violences imposées par les séparatistes anglophones dans la région du Sud-Ouest, qui est l’un des plus grands bassins de production de fèves de cacao au Cameroun.

Selon les statistiques publiées le 7 août 2018 par l’Office national du cacao et du café (ONCC), à l’occasion du lancement officiel de la campagne cacaoyère 2018-2019 dans la localité de Ngomedzap, bassin de production de la région du Centre du pays ; la région du Sud-Ouest a pesé 31,5% dans les achats globaux de fèves dans le pays, contre respectivement 50,3% et 7% pour les régions du Centre et du Littoral.

Au cours de la campagne 2017-2018, les prix bord champs versés aux producteurs ont été en moyenne de 550 francs Cfa au début de la campagne, en août 2017 ; mais ont franchi la barre de 1000 francs Cfa dans l’inter-campagne, atteignant même un maximum de 1210 francs Cfa, selon les pointages de l’ONCC.

Brice R. Mbodiam

