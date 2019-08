Ghana : le COCOBOD et Centre Volcani s'associent contre le swollen shoot

(Agence Ecofin) - Le Centre Volcani (Israël) et le Conseil ghanéen du cacao (COCOBOD) ont signé un accord, pour une collaboration scientifique, afin de trouver une solution au swollen shoot (CSSVD), une maladie qui rend actuellement improductifs des centaines de milliers d'hectares de cacaoyers au Ghana.

Des chercheurs du Cocoa Research Institute (CRIG), la section recherche scientifique du COCOBOD, oeuvreront avec ceux du Centre Volcani à un remède efficace au CSSVD et au contrôle effectif de son vecteur.

Ils travailleront aussi à améliorer durablement les rendements des cacaoyers dans le respect de l'environnement.

Concrètement, les scientifiques chercheront à optimiser la nutrition, l’irrigation et la pollinisation du cacaoyer tout en améliorant la santé et la résilience des plantules de cacao grâce à des solutions de biocharbon en pépinières et pendant la plantation, et des solutions d'ombrage lors de la transformation et du stockage après récolte.

Créé en 1921, le Centre Volcani est qualifié de meilleur centre mondial de recherche agricole.

Brsesinski de Sodji