Côte d'Ivoire : le CCC a vendu un volume additionnel de 200 000 tonnes de cacao pour 2018/2019

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le Conseil du Café-Cacao (CCC) a vendu 200 000 tonnes de cacao supplémentaires sur la récolte finale de 2018/2019, rapporte Bloomberg.

Citant deux sources qui ont requis l’anonymat, l’Agence de presse indique que cette opération intervient après que les arrivées de cacao enregistrées durant les deux premiers mois de la saison ont dépassé de plus d’un tiers, les volumes alloués initialement aux contrats couvrant ladite période.

D’après des données collectées par Bloomberg, les ports ivoiriens ont reçu 676 509 tonnes de cacao entre le 1er octobre et le 2 décembre dernier contre 504 000 tonnes, un an plus tôt.

Alors que les prévisions récentes tablent sur 1,7 million de tonnes de cacao pour la campagne principale, certains observateurs estiment que le bilan dépendra de l’intensité de l’harmattan qui sévit habituellement dans les zones de production entre novembre/décembre à février.

Par ailleurs, d’autres analystes, soulignent que le phénomène météorologique El Nino pourrait subvenir en 2019 et peser sur les activités de production dans la région Ouest-africaine, pourvoyeuse de 70 % de la récolte globale.

Espoir Olodo